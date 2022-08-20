مجلس التعاون ومنظماتٌ ودولٌ تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

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أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات والدول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأكد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس موقف المجلس ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، ومتمنياً للمصابين الشفاء.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفندق في مقديشو، وأعرب أمين عام المنظمة حسين إبراهيم طه، عن تضامنه مع أسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبه.
كما أدان البرلمان العربي، الهجوم وأكد رئيسه عادل العسومي على الدعم الكامل للصومال في حربها ضد الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم للصومال لاجتثاث الإرهاب من جذوره.
وأدان عدد من الدول الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو، منها: مصر، والبحرين، والأردن، والكويت.
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Source akhbaar24
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