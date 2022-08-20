لماذا يتأثر البعض بالعلاج النفسي بالقرآن ولا يتأثر آخرين؟ طارق الحبيب يوضح

︎

.

المناطق_الرياض

أوضح الدكتور طارق الحبيب “استشاري الطب النفسي” أن السبب وراء تأثر البعض بالعلاج النفسي بالقرآن وعدم تأثر آخرين يرجع إلي أربع قوي.

وأشار خلال حديثه عبر برنامج “يا أهلا” أن هذه القوي هي القوة الروحية لدي الراقي، والقوة النفسية لدي الراقي فهناك بعض الرقاه تحس عيونهم قوية وإحائية بشكل كبير، ثم القوة النفسية والروحية لدي المرقي عليه.

وتابع أن القوة الروحية لدي الراقي تتمثل في قناعته بالآيات التي يقرأها وشدة تأثيرها، القوة النفسية تتمثل في شخصيته وكاريزمته الإيحائية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

