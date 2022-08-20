مدرب أبها يمنح اللاعبين إجارة من التدريبات.. والعودة الإثنين

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قرر المدير الفني لفريق ابها سفين فاندنبروك منح لاعبو الفريق راحة عن التدريبات ليوم غدٍ الأحد ، على أن تستأنف التدريبات الإثنين المقبل.

وجاء قرار مدرب ابها، بعدما تلق الفريق هزيمة أمام الاتحاد ، أمس الجمعة، في مباراة ودية بنتيجة 1-2، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وفي سياق اخر، جددت إدارة نادي أبها، مساء أمس الجمعة، عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم منصور جوهر حتى 2024.

وانضم جوهر إلى صفوف أبها صيف 2019، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق، وأعير إلى الفيحاء الموسم قبل الماضي.



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Source akhbaar24

