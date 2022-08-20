حددت وزارة التعليم موعدًا لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني من قبل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، وذلك من يوم الأحد الموافق 1444/2/29 حتى يوم الخميس الموافق 1444/3/3، وأكدت الوزارة أهمية تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه "هي لنا دار" والذي سيصادف يوم الجمعة الموافق الـ 27 من صفر القادم وفق البرامج والفعاليات المقترحة.



كانت هذه تفاصيل خبر 5 أيام لاحتفالات المدارس باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.