محافظ الأحساء يوجه بمساعدة المتضررين في مركز ذعبلوتن

وجه محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات المعنية لزيارة مركز ذعبلوتن وتقديم المساعدات للمتضررين عبر جمعية البر بالأحساء, وذلك جراء الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدها المركز مؤخرا. والتقت اللجنة اليوم بعدد من المواطنين ونقلت توجيهات سمو محافظ الأحساء بتفقد أحوالهم والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم ومتابعة سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية، والوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها عبر الجهات ذات العلاقة وذلك إنفاذ لتوجيهات القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بإيجاد حياة كريمة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.



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