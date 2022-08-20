شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط توجه صدمة قوية للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا صادمًا لإدارة نادي النصر السعودي.

الانضباط ترفض شكوى النصر ضد رئيس الشباب

حيث أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن رفض شكوى نادي ⁧النصر⁩، التي تقدمت بها الإدارة ضد رئيس نادي ⁧الشباب⁩ خالد البلطان.

وجاءت شكوى النصر السعودي، ضد رئيس نادي الشباب، بسبب تصريحاته الهجومية ضد نادي النصر. وذكرت لجنة الانضباط أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

يشار إلى أن إدارة نادي النصر السعودي، كانت أعلنت عن تعاقدها مع عبدالرحمن غريب، بشكل رسمي، اليوم السبت، قادمًا من صفوف أهلي جدة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بنظيره الوحدة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.