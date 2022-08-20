منظمة التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو. وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء وتضامنه مع أسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبه, مجددًا موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته.

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