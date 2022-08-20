جائزة الأميرة صيتة تعلن التصفيات الأولية للفائزين بالمواطنة المسؤولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي اليوم نتائج الطلاب والطالبات الفائزين بالتصفيات الأولية من جائزة “‫المواطنة المسؤولة لجميع مناطق المملكة في دورتها الأولى للعام ١٤٤٣ الذي تم إطلاقها في العام الماضي.

وأكد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن الجائزة كعادتها في تلمس احتياجات المجتمع وبدعم مجلس أمنائها تواصل تحقيق مستهدفات الوطن وتواصل مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي دورها الوطني عبر جائزة “المواطنة المسؤولة” مسابقة هدفها صناعة جيلٍ مُدرك لدوره المجتمعي وقادر على المساهمة بفاعلية لخدمة الوطن من خلال مبادرات.

وأضاف: “أنها شملت الشباب والشابات من عمر ٧ وحتى ١٨ عاما من أبناء وبنات الوطن من كل مناطق المملكة وخصص لها مبلغ مليون ريال ليتنافسون في المجال الاجتماعي، والتعليمي، والثقافي، والصحي، والرياضي، والتقني، والبيئي، والإعلامي، والأمن والسلامة.