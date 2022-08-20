عاجل.. إدراج مادة جديدة بالمناهج الدراسية لطلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أكدت وزارة التعليم، اليوم السبت، إدراج مادة”المعرفة المالية”، لطلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية، حسبما أفادت العربية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ إدراج المادة خلال الفصل الثالث من العام المقبل لطلاب الأول الثانوي.
وتتضمن المادة في مفهومها القدرة على الاستفادة من المهارات المالية، إضافة إلى دورها في توعية الطلاب بتجنب اتخاذ القدرات المالية الخاطئة.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم أدرجت مؤخرا مادة الفلسفة والنقد، وحصصا للموسيقى.
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