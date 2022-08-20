محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الأشغال بأنها انتهت من أعمال مشروع إنشاء منفذين لطريق 408 على شارع الشيخ سلمان أحدهما للدخول والآخر للخروج و افتتاحهما امام الحركة المرورية.

وأضافت بأن المشروع سيسهم في تخفيف حجم الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، خصوصًا لمرتادي المحلات التجارية والمدراس، علاوة على ذلك فإنه من المتوقع أن يقلل من الازدحامات المرورية الواقعة على تقاطع سلماباد، حيث ستتمكن المركبات من الخروج من شارع 6 مباشرةً على شارع الشيخ سلمان عبر طريق 408 دون الحاجة للمرور على التقاطع، كما ستتمكن المركبات من الدخول من شارع الشيخ سلمان إلى طريق 408.

وأشارت إلى أن هذا المشروع أحد المشاريع التحسينية التي تسعى الوزارة من خلالها لتخفيف الازدحامات المرورية والتي تلبي احتياجات مستخدمي شبكة الطرق لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات.

وأكدت الوزارة بأنها تقوم بتنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع المجالس البلدية، حيث إنهم شركاء في العمل وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة.

الجدير بالذكر أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتي تعكس حرصها على مواكبة التطور العمراني الذي تشهده المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الأشغال»: الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء مدخل ومخرج لطريق 408 على شارع الشيخ سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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