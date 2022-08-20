شكرا لقرائتكم خبر عن التهديد وراء رحيله.. الأهلي يعلن أسباب مغادرة عبدالرحمن غريب إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، عن تفاصيل الموافقة على رحيل عبدالرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح النصر في التوقيع مع غريب، بعقد يربطه بالفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات مقبلة، حتى 30 يونيو 2026، بعد مغادرة الراقي.



الأهلي يكشف سبب الموافقة على رحيل غريب



وأصدر الأهلي بيان رسمي، أكد خلاله أن غريب، قدّم طلبًا رسميًا إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة ماجد النفيعي، بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي، بالرحيل عن الفريق.

وتابع: "غريب، أكد في طلبه، إلى أنه لا يريد اللعب في دوري يلو، بعد هبوط الفريق الأول بشكل رسمي، من أجل ضمان المشاركة مع منتخب السعودية، في كأس العالم المقبلة".



غريب يهدد الأهلي من أجل المغادرة



وأضاف الراقي في بيانه: "الإدارة قامت بمحاولات عديدة، للحفاظ على أحد أبنائها، إلا أنها فوجئت بتهديد اللاعب، بعدم المشاركة في المباريات".

واستطرد: "وكيل أعمال غريب، حضر إلى معسكر الفريق الإعدادي، في تركيا، وقدم طلبًا جديدًا بشراء اللاعب، المدة المتبقية من عقده".

واختتم: "غريب غاب بالفعل، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، من أجل الضغط على الإدارة للرحيل؛ وهو ما تم الاستجابة له في النهاية".



عبدالرحمن غريب نصراوي أربع مواسم

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

وكان عبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى يلو.



الأهلي يشارك للمرة الأولى في دوري يلو



وهبط فريق أهلي جدة بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.