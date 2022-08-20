شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هل فاز الهلال باستئناف قضية محمد كنو؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، عن فوز نادي الهلال برئاسة فهد بن نافع، في الاستئناف المقدم في عقوبة محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

عقوبة الهلال بسبب محمد كنو

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت عن حرمان نادي الهلال من التعاقدات لـ فترتي تسجيل، بسبب تجديد عقد كنو رغم توقيعه لنادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

تحرك الهلال في قضية محمد كنو

وعلى الفور قامت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بتقديم استئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، في قضية كنو،كنو، حيث سيتم إصدار القرار النهائي، قبل نهاية الشهر الجاري.

هل يفوز الهلال بالاستئناف

واستند بعض الإعلاميين، في أنباء أن الهلال سيفوز في الاستئناف، بسبب عدم علمه بتوقيع كنو، مع نادي النصر، عند التجديد.

وقال القانوني الرياضي أحمد الأمير، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" عدم إخطار النصر لنادي الهلال بالتوقيع مع محمد كنو، أمر قانوني".

وعن عدم قيام النصر بإبلاغ الهلال برغبته في توقيع عقد مع كنو، قال: "لأن اللاعب، دخل الفترة الحرة من عقده، والتي تتيح له التوقيع، دون الرجوع أو أخذ موافقة ناديه".