شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. النصر يعلن التعاقد مع نجم الأهلي أربع مواسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، منذ قليل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي العالمي صورة تجمع بين مسلي آل معمر رئيس النادي، مع عبدالرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أثناء توقيع عقوده بالموسم الجديد.

النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

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غريب يُحقق هدفه بالرحيل عن الأهلي بعد هبوطه



وكان عبد الرحمن غريب لاعب أهلي جدة، أبدى انفتاحه لأي عرض مناسب ماديًا لطموحاته، من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

ورحب غريب بالرحيل عن الأهلي بالانتقال الكامل وليس الإعارة، خاصةً أنه لا يرغب في المشاركة مع فريق الأهلي في دوري الدرجة الأولى يلو، ويفضل اللعب في دوري المحترفين لتكون فرصته للمشاركة في مونديال قطر2022 كبيرة.



وفضل اللاعب عرض النصر على باقي العروض المقدمة إليه، بعدما قدم له عقد كامل وليس بنظام الإعارة وهو ما كان يرغب به.



وأبلغ غريب في وقتٍ سابق، إدارة النادي الأهلي، برغبته في الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم؛د بدوري يلو.



غريب ينضم إلى صفقات النصر الصيفية



وينضم غريب إلى صفقات النصر التي أبرمها لتدعيم الفريق تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، وهم كل من: الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي.