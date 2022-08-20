اخبار دوليه – مؤسسة فاروق حسنى تعلن شروط الاشتراك فى مسابقات جوائز الفنون لعام 2023

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون الدورة الرابعة 2023 لمسابقات (التصوير «الرسم» – العمارة – النحت – النقد الفنى التشكيلى – التصوير الفوتوغرافي). كما أعلنت المؤسسة فتح باب الاشتراك للجوائز الأول من سبتمبر القادم، وسوف يتم تلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة. وتتقدم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون وأعضاء مجلس الأمناء بأطيب الأمنيات لجميع الفنانين والمعماريين والباحثين المبدعين بدوام النجاح والتميز. تعد مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، مركز إشعاع ثقافي جديد بما تقدمه من انشطة تخدم الشباب والمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون، وخلق جيل جديد قادر على المنافسة. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون استحدثت العام الماضى جائزة الاستحقاق الكبري ، والتي تمنح لشخصية بارزة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر.

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