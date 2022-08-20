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الأهلي يصدر بيان حول انتقال عبدالرحمن غريب للنصر

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر النادي الأهلي بيانًا يوضح فيه كافة التفاصيل لجماهير النادي ومتابعي كرة القدم بصورة عامة في المملكة، بعد انتقال عبدالرحمن غريب إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انتقال عبدالرحمن غريب للنصر

ووقع عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم مع نادي النصر بعد إبداء رغبته في الحصول على فرصة خارج صفوف الأهلي، واللاعب في دوري كأس الأمير محمد بن شلمان للمحترفين.

توضيح الأمر لجمهور الأهلي

وأوضح البيان الذي تم إصداره كافة التفاصيل المتعلقة برحيل اللاعب عن الفريق، خلال المستند في الذي سيتم إرفاقه نهاي الخبر، ليكون متابعي الأهلي على علم بمجريات الأمور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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