النصر يبرم صفقات قوية للعودة لمنصات التتويج الموسم المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أوشك موسم الانتقالات الصيفية على الإنتهاء، وتحرك نادي النصر لإبرام عدة صفقات قوية خلال سوق الانتقال الصيفي الحالي 2022، وتم حصةل على عدة لاعبين ذو قدرة فنية عالية من أل عودة الفريق للمنافسة مرة أخرى على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشهد الموسم الماضي لفريق النصر عدة إخفاقات على المستوى المحلي والآسيوي، وفشل الفريق في الفوز بأي بطولة ليخرج بموسم صفري في كافة البطولات.

وفشل النصر في تحقيق مركز متقدم في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي، لينهى الفريق ترتيبه في المركز الثالث، والخروج من كأس الملك في الدور ربع نهائي، وعاد لدوري أبطال آسيا بعد غيابه عنه في النسخة.

وعقب انتهاء الموسم تحركت إدارة النادي من أجل التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي، بالإضافة إلى التعاقد مع الإسباني رودي جارسيا ليتولى القيادة الفنية للفريق المويم المقبل.

وعلى مستوى اللاعبين، تعاقد الفريق مع عدة صفقات حتى الآن، وضم الإيفواري جيسلان كونان في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لثلاث سنوات، وحصل على توقيع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى موسمين، وانضم لويس جوستافو من فنربخشة.

ووقع الفريق في الساعات القليلة الماضية مع لاعب النادي الأهلي عبدالرحمن غريب، ليشهد الميركاتو الحالي للنصر صفقات قوية على المستوى الفني، ويلبي حاجة الجماهير للعودة إلى منصات التتويج.