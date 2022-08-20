اخبار الرياضه السعوديه «رائد التحدي» يدشن أطقمه.. ويقدم نجومه للجماهير

من جانب آخر واصلت إدارة نادي الرائد برئاسة رئيس النادي الأستاذ فهد المطوع عملها الكبير استعداداً للموسم الجديد وذلك بالتجديد مع لاعب الفريق الأول عوض خميس، يأتي ذلك امتداداً للعمل الكبير الذي بدأته الإدارة الريداوية بعد نهاية الموسم الماضي، بداية بالتوقيع مع جهاز فني كبير، إضافة إلى التوقيع مع لاعبين مميزين فنياً أمثال تفاريس وباتريتا. ميدانياً واصل الفريق الأول تدريباته الاعتيادية بملعب النادي، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، إذ عمد المدرب ماريوس سوموديكا على التدريبات الفنية واللياقية، بعدها وزع الفريق إلى مجموعتين طبّق فيها بعض الخطط الفنية.
يذكر أن الفريق سيفتتح موسمه الجديد أمام فريق أبها يوم السبت القادم على ملعب المحالة.
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