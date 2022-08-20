وزير الثقافة التايلندي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي وزير الثقافة بمملكة تايلند السيد إيثيبهول خونبلومي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في المجالات الثقافية والمعرفية ونشر القيم المشتركة والاستفادة من خبرات المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في نشر التسامح وما يخدم مسلمي تايلند.

جاء خلال لقائه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.

واضاف: الوزير التايلندي نحن حريصون على الاستفادة من تجربة السعودية في نشر ثقافة التسامح وسنعمل على توقيع مذكرة تعاون مع الإسلامية.

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وثمن الوزير الجهود التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في عودة العلاقات وتعزيزها بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن تاياند تتطلع لمزيدا من التعاون مع المملكة في شتى المجالات.

كما ثمن الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة السعودية في بانكوك من برامج ثقافية ومعرفية وعلى رأسها مسابقة حفظ القرآن الكريم على المستوى الوطني والتي حققت اهداف كثيرة لتحفيز الشعب التايلندي للتنافس فيها والفوز بجوائزها القيمة والتي زارها منذ إنطلاقها وكانت على قدر كبير من التنظيم .

وأكد الوزير التايلندي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في المجالات الثقافية والمعرفية ونشر القيم المشتركة والاستفادة من خبرات السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في نشر التسامح وما يخدم مسلمي تايلند، مؤملاً توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد مع المملكة.

وحمل الوزير التايلندي الشيخ “ العنزي” نقل تحياته لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مثمناً رعايته للمسابقة وجميع البرامج الثقافية التي نفذت بمملكة تايلند.

من جهته أكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عن سعادته بزيارة مملكة تايلند التي تحرص القيادة الرشيدة بالمملكة على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تخدم الشعبين الصديقين ، مؤكداً أن المملكة تسعى لمد جسور التواصل مع الوزارات والجمعيات الثقافية والإسلامية بالعالم لنشر قيم الإسلام السمحة الذي يقوم على الرحمة والوئام .

وبين وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية أن الوزارة تضطلع برسالتها في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك اتساقا مع الرؤية التي توليها القيادة السعودية عناية خاصة، لافتاً إلى أن إقامة البرامج والمسابقات والمعارض يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة محليا ودولياً في نشر التسامح ونبذ التطرف والكراهية .

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالمراكز الثقافية وسبل دعمها، كما عبر الجانبان عن توافق في كافة الرؤى المشتركة.