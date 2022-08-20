الكويت تدين الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعربت دولة الكويت عن إدانة واستنكار للهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.