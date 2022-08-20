الصحة الإندونيسية تؤكد أول إصابة بفيروس جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت رصد أول إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.
وأبلغت سنغافورة المجاورة عن أول حالة إصابة بالمرض الشهر الماضي، وأكدت ظهور 15 حالة حتى الخامس من أغسطس آب الجاري. وفي مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا، أكدت الفلبين وتايلاند أيضا اكتشاف إصابات بالمرض.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، مع تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود، بما في ذلك عدد قليل من الوفيات، في أكثر من 80 دولة لا يتوطن الفيروس بها.
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