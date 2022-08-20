القعيط: 48 ساعة أسبوعيا حد أقصى لعدد ساعات العمل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف ماجد القعيط، مستشار ومدرب في الموارد البشرية، عن عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين في مختلف القطاعات والمجالات التي يعملون بها.

وأضاف القعيط خلال لقائه على قناة “الإخبارية” أن الحد الأقصى أسبوعيًا لعدد ساعات العمل هو 48ساعة، وما يزيد عن ذلك يتم تعويض الموظف عنها.

وتابع: أن ساعات الراحة ضمن الـ48 ساعة أسبوعيًا وفترات الراحة لا يحق لصاحب العمل، مطالبة العامل بأداء أي مهام خلال فترة الراحة.