شاهد: أحدث طراز من سيارة بوغاتي.. والكشف عن سعرها وأبرز مواصفاتها

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قال ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة بوغاتي-ريماك، إن جميع طرازات بوغاتي المستقبلية ستكون هجينة. مشيراً إلى أن “ميسترال” ستكون أول سيارة مكشوفة مستندة على بوغاتي شيرون.

وأوضح “ريماك” ، أن ميسترال لديها قوة 1600 حصان في محرك ضخم من 16 أسطوانة، وأن التصميم مستوحى من بوغاتي Type 57 Roadster Grand Raid 1937 الكلاسيكي.

وأكد أنه سيتم إنتاج 99 سيارة ميسترال فقط، وقد بيعت كلها بالفعل مقابل 5 ملايين دولار للواحدة.

وأشار الرئيس التنفيذي ماتي ريماك إن طرازات بوغاتي المستقبلية ستكون هجينة.

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Source almnatiq

