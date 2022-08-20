الموت يفجع مدير المنتخب الوطني حسين الصادق

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توفى اليوم السبت، جواد عبدالله حسن الصادق، والد مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسين الصادق.
ولعب حسين الصادق، حارس المرمى المعتزل، لكل من نادي النور، نادي القادسية، والاتحاد.
ويملك حسين الصادق، خبرة رياضية كبيرة، حيث تدرج من مدرب للحراس، إلى مدير للكرة في نادي الخليج، إلى مشرف عليها.
كما عمل مديراً للكرة في نادي الاتحاد، ثم مديراً للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم. ويملك رصيداً دولياً، بعد أن مثل الأخضر في 64 مباراة دولية.
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Source akhbaar24
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