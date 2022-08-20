الشرطة السويدية ترجّح أن القتيل في إطلاق النار في مالمو كان المستهدف

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أعلنت الشرطة السويدية السبت أن المستهدف بإطلاق النار الذي وقع في مركز تجاري في مدينة مالمو بجنوب البلاد كان على ما يبدو الرجل الذي قضى في الهجوم.

وقالت قائدة شرطة مالمو بيترا ستينكولا في مؤتمر صحافي “حاليا كل شيء يوحي بأن هذا الرجل كان هدفا لعملية القتل” هذه.

وجرحت امرأة في إطلاق النار الذي وقع قبيل مساء الجمعة ونقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة. وقالت الشرطة إنها من المارة في المكان.

وأوقف فتى يبلغ 15 عاما يشتبه بأنه مطلق النار.

وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أنها تعتبر الهجوم “حادثا معزولا ومرتبطا بالأوساط الاجرامية”، مستبعدة بذلك وجود دوافع إرهابية.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمالمو في اطار حملة انتخابية، إن “اطلاق النار في مركز تجاري يعد امرا قاسيا مع ازدراء كبير بحياة الآخرين”.

وقبل أسابيع من الانتخابات في السويد، تحول الإجرام إلى واحدة من القضايا الأساسية في النقاش الوطني.



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Source akhbaar24

