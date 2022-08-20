هاري كين يقود توتنهام لفوز صعب على لفرهمبتون في الدوري الإنجليزي

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حقق نادي توتنهام فوزًا صعبًا على فريق لفرهامبتون في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأنجليزي موسم 2022-2023.

وانتهت المباراة بهدف وحيد لصالح نادي توتنهام، أحرزه المهاجم هاري كين في الدقيقة الـ65 من زمن المباراة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل توتنهام عروضه الجيدة الموسم الحالي وحقق الفوز التالي في ثلاث مباريات لعبها الفريق حتى الآن، بالإضافة إلى تعادل في الجولة الماضية.

ورفع نادي توتنهام رصيده إلى 7 نقاط احتل المركز الأول في الثدراة بشكل مؤقت، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

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Source almnatiq

