الفيصل: اليوم موعدنا مع الحدث العالمي المنتظر (فيديو)

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قال وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن الجميع ينتظر الحدث العالمي نزال البحر الأحمر.

وغرد النصر، بمقطع فيديو اليوم (السبت)، مُذيلاً إياه بتعليق:”تحدٍّ جديد نفخر باستضافته في موطن الأحداث الرياضية اليوم موعدنا مع الحدث العالمي المنتظر”.

ويستعد البطلان “أولكسندر أوسيك” و”أنتوني جوشوا”، للمواجهة المرتقبة في جدة، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال “نزال البحر الأحمر” الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022م، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

#نزال_البحر_الأحمر .. تحدٍّ جديد نفخر باستضافته في موطن الأحداث الرياضية

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