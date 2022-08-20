مشاهدة مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

︎

.

تنطلق بعد قليل مباراة نادي كريستال بالاس ونادي أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين مساء اليوم السبت الموافق 20 من أغسطس الجاري، ويمكنك من مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر على موقع “المناطق”.

مشاهدة لمباراة كريستال بالاس وأستون فيلا

ويمكن لعشاق الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة كريستال بالاسواستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2022-2023، و في ثالث الجولات التي إنطلقت بمواجهة توتنهام ولفرهامبتون ظهر اليوم.

موعد مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون

ننشر من موقع “المناطق” القناة التي ستبث مباراة كريستال بالاس وأستون فبلا، مساء اليوم السبت في في مواجهات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الإنليزي للمحرتفين 2022-2023.

وتوقيت مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا

وتبدأ المبارة بين كريستال بالاس ونادي أستون فيلا في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تلعب المباراة على ملعب سيلهرست بارك.

القنوات الناقلة لمباراةكريتستال بالاس وأستون فيلا

وتذاع مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا على قناة «بي إن سبورت بريميوم »، الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية.

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة

ويطمح كريستال بالاس في تحقيق أول فوز له في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد مرور جولتين لم يحقق أي فوز، وحصد نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ15، مستغلا تعادله مع ليفربول في الجولة السابقة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى أستون فيلا في تحقيق الفوز الثاني له في الدوري الأنجليز بعد خسارة مباراة والفوز في مباراة، ليتحل المركز التاسع برصيد 3 نقاط.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

