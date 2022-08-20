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أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر” غداً (الأحد).
ويستمر المزاد الذي يُمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة، من (الأحد) حتى (الأربعاء) الموافق 26 أغسطس.
ويمكن المشاركة في المزاد الإلكتروني عبر الدخول إلى منصة “أبشر”، واختيار خدماتي من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار المرو، وأخيراً اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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Source akhbaar24
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