أمانة منطقة الباحة تكثف جولاتها الرقابية الميدانية لتعزيز سلامة الغذاء

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المناطق_واس
كثفت الفرق الرقابية الميدانية التابعة لأمانة منطقة الباحة جولاتها الرقابية الميدانية لتعزيز سلامة الغذاء والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.
وتمكنت الفرق من ضبط سكن عمالة لأحد المطاعم يستخدم لتحضير وتجهيز الأطعمة والمعجنات بطرق عشوائية، مع قيامهم بممارسات غير صحية في تداول المواد الغذائية وإعداد الأطعمة بطرق غير سليمة، كذلك ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتحضير وتخزين الأطعمة في أماكن غير مهيأة وبطريقة سيئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت مصادرتها وإتلافها والتخلص منها بالطرق الصحية.
وأكدت أمانة الباحة أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، و أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.
وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الاشتراطات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية (940).
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Source almnatiq
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