رسميا.. النصر يتعاقد مع عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقد مسئولي نادي النصر مع عبدالرحمن غريب لاعب نادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل من أجل المنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها النصر.

وجاء التعاقد مع اللاعب طلب رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، ووقع على الانضمام لمدة 4 مواسم.

ومن المقرر أن يتم إجراء الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، ويعقبها مباشرة الانضمام لفريق النصر الذي يستعد لموسم الرياضي الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.