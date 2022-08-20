البورصة المصرية تربح 12.2 مليار جنيه في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - توقيع اتفاقية بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو وشركة «تي ال اس كونتاكت» لإدارة وإفتتاح مراكز خدمات التأشيرات الألمانية بالمملكة العربية السعودية

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