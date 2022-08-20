يبدأ اليوم .. “الزعاق” يكشف مدة موسم “سهيل” وانتهاء الحر اللاهب ودخول المعتدل – فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية أن اليوم السبت هو أول أيام موسم “سهيل”، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ومدته 52 يوماً مقسّمة على أربعة نجوم، أولها الطرف وآخرها الصرفة.
وقال “الزعاق” على حسابه بتويتر، إنه مع طلوع سهيل ينتعش البشر والشجر والحيوانات، وإذا رأينا سهيل بالجهة الجنوبية قبل شروق الشمس يبرد الهواء والماء نسبيا وتمتنع المواشي عن شرب الماء ليلاً وتحس بالراحة وتدر اللبن وتهب الرياح الجنوبية الرطبة فتكسر حدة رياح السموم الحارة فتخضر الأشجار ويطول الليل ويقصر النهار.
وأضاف : مدة سهيل مقسمة على 4 نجوم الأول يسمى بالطرف لأنه يقع في طرف القيظ وآخر النجوم يسمى بالصرفة لانصراف جميع مواسم الحر فيه فخلاله تبدأ تزين الأجواء.
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