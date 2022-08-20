اخبار الخليج – رئيسة النواب: المجلس الأعلى للمرأة ساهم في بلوغ المرأة البحرينية التقدم والريادة

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي بات منارة حضارية وطنية شاهقةً، وركيزة أساسية للنهضة والبناء، بفضل الدعم الملكي السامي، وما تركه من أثر في الخروج بحصيلة ثرية من المنجزات التي سجلتها المرأة البحرينية في مختلف المجالات.

وأشارت معاليها إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يمثل بيت خبرة متفرد على مستوى العالم، في النهوض بإمكانيات المرأة، وتمكينها من إبراز قدراتها وعطائها كشريكة فاعلة في تطور الوطن وازدهاره، مشيرة إلى أن ما تشهده المرأة من حاضر ريادي، وتبوئها المناصب القيادية في الدولة يؤكد حجم العطاءات الوطنية التي بذلت، والجهود المتواصلة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم و في دعم المرأة البحرينية، عبر وضع الخطط الوطنية ضمن برنامج عمل الحكومة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتحقيق التطلعات المنشودة.

وأشادت معاليها بجهود واهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ودعم سموها المتواصل للمرأة البحرينية، عبر العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الرائدة، إلى جانب الجهود الحثيثة في وضع واعتماد الخطط الوطنية لنهوض وتقدم المرأة البحرينية ضمن استراتيجية وطنية دقيقة تساهم في استكمال وتوحيد الجهود لرفع نسب مشاركة المرأة في المجالات النوعية حاضراً ومستقبلاً، مؤكدة أن المبادرات المحلية والعالمية لسمو الأميرة، عززت من حضور المرأة البحرينية في مواطن الريادة والتفرد على كافة الأصعدة.

وأوضحت أن مجلس النواب يولي كل الاهتمام والرعاية بشؤون المرأة البحرينية، من خلال أعمال المجلس ولجانه وأعضائه، وعبر اللجنة التنسيقية مع المجلس الأعلى للمرأة، والجهود التي تقوم بها لجنة المرأة والطفل النيابية، ولجنة التوازن بين الجنسين المشتركة، إلى جانب حرص المجلس على بيان الإنجازات الرائدة للتجربة الوطنية المتفردة في إطار تمكين وتقدم المرأة، خلال اللقاءات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وهنأت معالي رئيسة مجلس النواب نساء مملكة البحرين جميعا، بهذه المناسبة الوطنية، ومشيرة إلى أن المرحلة الوطنية الراهنة تتطلب من المرأة البحرينية بأن تضاعف من دورها وتأثيرها والعمل بعزيمة في مختلف المجالات والقطاعات للوصول لمنجزات أكثر وأكبر تسمو باسم المرأة البحرينية، حيث إن المرأة البحرينية قادرة دائماً على تحقيق الانجاز الأفضل لمملكة البحرين.