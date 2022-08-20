اخبار الخليج – أمانة العاصمة: صيانة عاجلة لـ 66 وحدة تكييف في المنامة المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - اكدت أمانة العاصمة ان أعمال الصيانة المنتظمة بسوق المنامة المركزي تأتي على اولوياتها الخدمات التي تسعى أمانة العاصمة لاستدامة تقديمها نظرا لأهمية المحافظة على بيئة مريحه تتوفر فيها معايير الصحة والسلامة للمرتادين والزوار.

وأكدت أمانة العاصمة على أن مقاول الصيانة باشر بتنفيذ أعمال صيانة المكيفات المركزية بشكلٍ عاجل لعودة أداء المكيفات في السوق المركزي الى وضعها الطبيعي في اسرع وقت ممكن.

وذكرت أمانة العاصمة «ان الصيانة العاجلة ستشمل كافة وحدات التكييف في سوق المنامة المركزي وعددها 66 وحدة تتفاوت سعتها من 10 الى 35 طن الى جانب 12 وحدة للتهوية، موزعة في قطاعات السوق حيث يحتوي سوق الخضار والفواكه على ٤٤ وحدة وسوق اللحوم على 11 وحدة وسوق السمك على 11 وحدة».

وأفادت الى انه تم البدء بأعمال الصيانة للمكيفات المركزية عن طريق تعيين شركة متخصصة للحصول على أفضل عمليات الصيانة لضمان عملها مجددا بكفاءة عالية خلال الاسبوع الجاري».

وأكدت امانة العاصمة استمراريتها في تنفيذ خططها لتطوير وصيانة سوق المنامة المركزي بما يتلاءم مع حجم التداول للسلع والبضائع التي تشمل 487 وحدة تجارية وذلك في سبيل تذليل كافة العقبات التي تواجه التجار والرواد وتقديم اعلى مستوى للخدمات بما يعزز استمرار الحركة التجارية في أفضل صورها.