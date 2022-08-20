“الغذاء والدواء” توجه عددًا من النصائح لتجنب لدغات البعوض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لتجنب لدغات البعوض، مؤكدة على ضرورة الحرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها في البيئة.

وأوضحت في إنفوجرافيك علي حسابها بتويتر أن إزالة الأماكن التي تساعد على تكاثر البعوض يتم من خلال:

ردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية ممكن أن يتكاثر فيها البعوض وغيرها.

المحافظة على تدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر.

وتابعت أنه يمكن استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض، عن طريق:

تغطية جميع الفتحات في الجدران والأبواب والنوافذ جيداً والتأكد من كونها بحالة جيدة لمنع دخول البعوض إلي المنزل.

التأكد من تغطية حامل الطفل أو سريره بالناموسية.

وأشارت أنه لتجنب لدغات البعوض يجب اتباع الآتي:

منع وصول البعوض للجلد بارتداء الملابس بأكمام طويلة والجوارب.

استعمال طاردات البعوض المسجلة لدي الهيئة العامة للغذاء والدواء واتباع التعليمات والتحذيرات الموجودة على الملصق.

تجنب الذهاب إلي المستنقعات التي ينتشر فيها البعوض.

وأخيراً يجب التأكد عند استخدام المبيدات لمكافحة البعوض أن تكون مسجلة لدي الهيئة ضمن قائمة مبيدات الصحة العامة.