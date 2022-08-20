ردود فعل واسعة على هجوم الحائلي بسبب هجومه على الجماهير

محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد العميري، صحفي رياضي، أن هناك ردود فعل واسعة على رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بعد هجوم على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، ووصفه لفئة من الجماهير الرياضية بالمضللة.
وأضاف العميري، خلال مداخلة على قناة ” MBC” أن جماهير الاتحاد تطمح ليضل فريقها إلى منصات التتويج خلال الموسم الحالي، وترى صفقات اللاعبين وجودتها غير ملطلبة لطموحات الفريق، مقارنة بلاعبي الهلال والنصر.
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