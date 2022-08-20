“أداء”: المملكة تقدمت في 16 مؤشرًا للتنافسية العالمية بقطاع التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وصعدت 8 مراكز مقارنةً بالعام الماضي. ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م؛ فقد تقدمت المملكة 10 مراكز في مؤشر تبادل المعرفة، و12 مركزًا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية. وتقدمت المملكة 10 مراكز في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و10 مراكز في مؤشر المهندسين المؤهلين، و16 مركزًا في مؤشر تعليم الإدارة. كما تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات، و5 مراكز في مؤشر خريجي التعليم الجامعي في تخصصات العلوم الفنية، و4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية. أخبار قد تهمك

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