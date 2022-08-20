شاهد : الشرطة الإيرانية ترمي امرأة من سيارة مسرعة وسط شارع عام

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو قيام عناصر من الشرطة الإيرانية برمي امرأة من سيارة مسرعة.

وأظهر الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط امرأة في منتصف الشارع بعد رميها من سيارة لـ “دوريات الإرشاد” في مدينة رشت، شمال غربي إيران.

وذكرت صحيفة “إيران إنترناشيونال” أن المرأة أصيبت بجروح إثر رميها من السيارة.