شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو ناري.. الترجي يعلن عن الصفقة الثامنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أغسطس عن التوقيع مع الصفقة الثامنة التي ستنضم لفريق باب سويقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الترجي التونسي يعلن التعاقد مع زين الدين ساسي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي أعلنت ضم اللاعب زين الدين ساسي قادمًا من صفوف فريق نادي جانجون الفرنسي وذلك بعقد يمتد لمدة أربعة سنوات قادمة.

وتوصلت الإدارة مع صاحب التسعة عشر عامًا إلى التوقيع على عقد يبقيه في الترجي حتى العام 2026 وذلك في صفقة إنتقال حر.

ويعد زين الدين ساسي واحد من أبرز لاعبي المنتخب التونسي للشباب حيث شارك معهم مؤخرًا في بطولة كأس العرب والتي حصل عليها المنتخب السعودي بالفوز على المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

ساسي ثامن صفقات الترجي الصيفية

ويعد ساسي الصفقة الثامنة التي تقوم بها إدارة نادي الترجي بعد كل من:-