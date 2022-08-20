توقيع اتفاقية بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو وشركة «تي ال اس كونتاكت» لإدارة وإفتتاح مراكز خدمات التأشيرات الألمانية بالمملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، إحدى أعرق الشركات العائلية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، اتفاقية مع شركة «تي أل أس كونتاكت»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمة التأشيرات والخدمات القنصلية والتابعة لمجموعة «تيلي بيرفورمانس» ، تقوم بموجبها مجموعة يوسف بن أحمد كانو بإدارة وإفتتاح ثلاثة مراكز في الرياض وجدة والخبر لتقديم خدمة تقديم طلب الحصول على التأشيرة لألمانيا في المملكة العربية السعودية دون الحاجة لزيارة السفارة الألمانية ، وجرى توقيع الإتفاقية في برج كانو الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين.

ووقع الإتفاقية عن مجموعة كانو الدكتور فيصل خالد كانو، عضو مجلس إدارة الشركة، وعن شركة «تي ال اس كونتاكت» السيد بلال ضياء، مدير المنطقة للشرق الأوسط وتركيا وأسيا الوسطى وبحضور عدد من كبار المدراء من الطرفين.

وبهذه المناسبة، ثمن الدكتور كانو التعاون بين الشركتين، وأضاف أن الاتفاقية تعد دعماً للمجتمع ورجال الأعمال وتسهيلاً على المستفيدين في الوقت والجهد، وتعزيز الأداء الاقتصادي، مؤكداً بأنها تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المتعلقة بقطاع السفر والسياحة، وقال» يسافر عدد كبير من سكان المملكة العربية السعودية إلى ألمانيا للسياحة والتعليم والعلاج، وستوفر المراكز الجديدة، عملية أكثر سلاسة للحصول على التأشيرة، وستكون لها مردود إيجابي على النشاط الاقتصادي، ومع الطلب المتزايد للسفر إلى ألمانيا، نتطلع إلى توفير أقصى قدر من السهولة والراحة لعملائنا خلال عملية طلب التأشيرة، كما سيتم إدارة المراكز من قبل محترفين مدربين لتقديم خدمات آمنة بطريقة فعالة، تقدم العديد من الخدمات المميزة، وبالتالي توفير الوقت وضمان تجربة عملاء إستثنائية على نحو متكامل».

من جانبه، قال مدير المنطقة للشرق الأوسط وتركيا وأسيا الوسطى لشركة «تي أل أس كونتاكت»، السيد بلال ضياء « يسرنا الشراكة مع مجموعة يوسف بن أحمد كانو لتقديم الخدمات في المملكة العربية السعودية، وتمثل الشراكة إلتزامًا مشتركًا بتقديم خدمات متميزة للعملاء وآلاف المسافرين والمواطنين الذين سيتم الترحيب بهم في مراكزنا كل يوم.

إن سمعة مجموعة كانو القوية والراسخة في المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع الخبرة التشغيلية الواسعة لشركة «تي أل أس كونتاكت» عبر قطاع التأشيرات ، ستضمن إستفادة العملاء من تجربة إستثنائية في كل مرحلة من مراحل طلب التأشيرة «.

جدير بالذكر بأن شركة «تي ال اس كونتاكت»، تعمل مع الحكومات من جميع أنحاء العالم لتوفير التأشيرات والخدمات القنصلية نيابة عنها للمسافرين والمواطنين. تمكنها خبرتها الأساسية ، المبنية في معالجة التأشيرات، من تطبيق تجربة المعالجة الآمنة لديهم على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمواطنين، سواء في الخارج أو داخل البلد، من خلال تسخير التكنولوجيا الجديدة ، كما تدعم الحكومات في تحولها الرقمي ، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتعزيز خدمة العملاء.