وزير التنمية المبتكرة الأوزبكي يزور جامعة الملك عبدالعزيز لبحث التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة زار معالي وزير التنمية المبتكرة بجمهورية أوزبكستان الدكتور إبراهيم عبدالرحمانوف جامعة الملك عبدالعزيز لبحث التعاون المشترك. وعُقد اجتماع بين الجانبين نوقش خلاله سبل تفعيل مجالات التعاون المشتركة وتحقيق توصيات اللجنة المشتركة بين البلدين في تفعيل مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار. واتفقا على إبرام مذكرة تفاهم تتناول مجالات البحث العلمي والابتكار والمجالات التعليمية والتدريب وتبادل الخبرات وإنشاء مركز بحثي مشترك بين الجهتين. بعد ذلك قام الوفد بجولة على بعض مرافق الجامعة تمثلت في مركز ريادة الإبداع والأعمال، ومركز المهارات والمحاكاة السريرية بالمستشفى الجامعي، وكذلك مركز الملك فهد للبحوث الطبية، حيث قدمت رؤساء الجهات شروحا وعروضا للمهام والخدمات التي تقدمها تلك الجهات. أخبار قد تهمك

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