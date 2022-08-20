“الغذاء والدواء” توجه عددًا من النصائح لتجنب لدغات البعوض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وجهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لتجنب لدغات البعوض، لافتة إلى ضرورة الحرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها في البيئة. وأوضحت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة البعوض أن إزالة الأماكن التي تساعد على انتشار البعوض خطوة هامة في مكافحته عبر ردم المستنقعات والحفر والتخلص من الإطارات القديمة أو الأغطية البلاستيكية أو أي حاوية من الممكن أن يتكاثر فيها، بجانب المحافظة على تدوير ومعالجة مياه المسابح بشكل مستمر، واستخدام الحواجز لمنع وصول البعوض وتغطية الجدران والأبواب وأي فتحات، واستخدام الناموسية بسرير الأطفال. وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن تجنب لدغات البعوض يتم عبر منع وصوله للجلد بارتداء الملابس بأكمام طويلة وجوارب، واستخدام طارد البعوض المسجل بالهيئة وتجنب الاقتراب من المستنقعات. وحذرت الهيئة من ضرورة استخدام مبيدات البعوض المسجلة لديها أخبار قد تهمك

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