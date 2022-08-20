السفير السديري يهنئ ملك الأردن بخطوبة نجله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، تهنئة لملك الأردن عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا والشعب، بمناسبة خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

تهنئة سفير المملكة

وقال السديري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “أرفع أسمى التهاني إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله؛ وإلى الشعب الأردني الشقيق؛ بمناسبة خطوبة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الابنة رجوة خالد بن مساعد السيف. سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم”.

وتمت الأربعاء الماضي، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وذلك بحضور ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف”.

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تهنئة ولي العهد

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًّا، بالملك عبدالله الثاني هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.

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