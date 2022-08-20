وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه المالية والفكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف فندقًا بجمهورية الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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