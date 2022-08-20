قرار استثنائي من “غارسيا” في “النصر”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا قد أخطر لاعبيه بالدخول في معسكر إعدادي مغلق قبل مباراتهم التجريبية أمام الرائد.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها لاعبو النصر معسكرًا قبل مواجهة تجريبية.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد، يوم غد (الأحد) وديًا؛ للتحضير للموسم المقبل.
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Source akhbaar24
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