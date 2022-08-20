“الهلال” يُجهز “ديلغادو” لمباراة “الخليج”

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يسعى الجهاز الطبي لفريق الهلال، لتجهيز المحترف البرازيلي بصفوفه ميشايل ديلغادو قبل انطلاق الدوري. وكان اللاعب البرازيلي بصفوف الهلال قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية. ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الخليج في أولى جولات الموسم المقبل من بطولة الدوري.

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