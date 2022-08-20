النمر: ‏القهوة أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء لهذه الأسباب

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قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن ‏القهوة أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء وذلك لعديد الأسباب المختلفة.

ونشر النمر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح الأسباب التي أدت الى زيادة استهلاك القهوة وجعلها المشروب الأكثر استهلاكا بعد المياه.

أسباب استهلاك القهوة

١.زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم.

٢.الكافيين يساعد في تخفيف الآلآم الصداع والآم الظهر.

ورغم الاستهلاك الكبير للقهوة في مختلف دول العالم إلا انها لا تمنع الإصابة بالجلطات،ولا الزهايمر، ولا السرطان.

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Source almnatiq

