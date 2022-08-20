بث مباشر لمباراة ليستر سيتي وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

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يبدأ البث المباشر لمباراة ليستر سيتي وساوثامبتون في منافسات بطولة الدوري الدوري الإنجليزي مساء اليوم السبت الموافق 20 من اغسطس الجاري حيث يلتقي الفريقين على ملعب” كينج باور” في إطار انطلاق مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

البث المباشر لمباراة ليستر سيتي وساوثامبتون

يقدم لكم موقع “المناطق” بث مباشرة لمباراة ليستر سيتي وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023، وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج بمواجهة ليستر سيتي وساوثامبتون مساء اليوم السبت.

موعد مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون

ننشر من موقع “المناطق” اللقاء الذي يجمع ببن فريق ليستر سيتي وساوثامبتون مساء اليوم السبت في في مواجهات الأسبوع الثالق من مسابقة الدوري الإنليزي للمحرتفين 2022-2023.

وتوقيت مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون

تنطلق صارفة بداية المباراة بين ليستر سيتي وساوثامبتون في تمام الساعة الـ5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تلعب المباراة على معلب كينج باور الذي أقيمت عليه مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وساوثامبتون

ويمكنكم متابعة مباراة ليستر سيتي وساوثامبتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا وان.

ترتيب الفريقين في جدول المسابقة

ويسعي فريق ليستر سيتي في تحقيق أول فوز له في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد مرور جولتين لم يحقق أي فوز، وحصد نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ15.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق ساوثامبتون في الخروج من كبوة النتائج السلبية وعدم القدرة على تحقيق الانتصارات في افتتاح بطولة الدوري الانجليزي، حيث حقق الفريق نقطة وحيدة يحتل المركز الـ17 في ترتيب المسابقة.

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Source almnatiq

