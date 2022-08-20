“هورفات” يُطالب بتدعيم هذه المراكز بصفوف “الباطن”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الكرواتي لفريق الباطن، ألين هورفات، قد طالب بتدعيم صفوفه في ثلاثة مراكز. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن هورفات قد طلب من إدارة ناديه دعم مراكز: رأس الحربة والجناح ولاعب الوسط. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مجلس إدارة نادي الباطن يتفاوض خلال الفترة الجارية مع أكثر من لاعب أجنبي في كل مركز.

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