إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود

︎

.

المناطق_رويترز

أعلنت إندونيسيا، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة .

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عقد مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم، للإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بجدرى القرود في البلاد، فيما أبلغت سنغافورة الدول المجاورة عن أول حالة إصابة بجدرى القرود الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن مرض جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة في أواخر الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسابيع من القلق بشأن المزيد من الإجراءات التي يتعين القيام بها لاحتواء الفيروس.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة هذا العام في 18 مايو الماضي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 10000 حالة في جميع أنحاء البلاد، في كل ولاية باستثناء وايومنغ.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

